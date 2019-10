Rusza ogólnopolska akcja "Zdrowy Paragon"

Inicjatorem akcji jest Emerson Polska – jeden z największych na polskim rynku producentów oraz dostawców rolek kasowych. Firma chce w ten sposób rozpropagować ideę eliminacji wszelkich bisfenoli, a nawet fenoli, z rolek termicznych, jak również zwiększyć świadomość swoich odbiorców, wszystkich podmiotów używających kas fiskalnych, a także konsumentów odnośnie możliwych niebezpieczeństw wynikających kontaktu z BPA i BPS.

Emerson Polska zdecydował się wyraźnie zasygnalizować powagę i skalę paragonowego problemu w odniesieniu do zdrowia ludzkiego, w obliczu masowego zastępowania rozwiązań z BPA odpowiednikami z równie szkodliwym BPS. Szkodliwość tego pierwszego w paragonach została wnikliwie przeanalizowana i naukowo udowodniona. To substancja niosąca szereg różnorodnych zagrożeń – od nadaktywności, astmy, cukrzycy, poprzez zaburzenia płodności, aż po wzrost ryzyka zachorowalności na nowotwory. Jest szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży, nawet niska dawka BPA może doprowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla kobiety, jak i płodu. Z tego względu, na skutek rozporządzenia przyjętego przez Komisję Europejską, od 2 stycznia 2020 r. przestanie być wykorzystywana w rolkach termicznych. Rynek szybko znalazł najbliższy możliwy zamiennik. To bisfenol S, który zgodnie z wynikami przeprowadzonych w ostatnim czasie badań, okazuje się być równie niebezpieczny. Może przyczyniać się do niewłaściwego rozwoju komórek mózgowych, powodować arytmię serca, wywoływać nadpobudliwość, a także zwiększać poziom agresywności nowotworu piersi. Ma ponadto większą od poprzednika zdolność do przenikania przez skórę. I to właśnie ta toksyczna substancja jest składnikiem rolek kasowych oznaczonych jako „BPA Free”, błędnie zachwalanych jako bezpieczne.

- Przepisy zakazujące stosowania BPA to krok w dobrą stronę, który jednak nie rozwiązuje wieloletniego problemu mającego wpływ na nasze zdrowie. To de facto wymiana jednej toksycznej substancji na inną. Przypuśćmy, że za kilka lat naukowcy dobitnie potwierdzą szkodliwość BPS. Wówczas, z dużą dozą prawdopodobieństwa, na rynek trafią rozwiązania oparte o kolejny bisfenol (choćby BPF) i ponownie wrócimy do punktu wyjścia – mówi Robert Hanusiak, wiceprezes zarządu ds. handlowych w spółce Emerson Polska. Firma chce przekonać opinię publiczną, że nie warto tracić kolejnych lat w oczekiwaniu na odpowiednie regulacje prawne, gdy na wyciągnięcie ręki jest już dostępny znacznie bezpieczniejszy produkt. Rzeczone lata to niepotrzebne wyrządzanie potencjalnej szkody wszystkim – klientom i pracownikom kas. To zagrożenie, którego już teraz można uniknąć.

Niestety, według najnowszych szacunków, aż 90 procent paragonów, wydawanych obecnie w kasach, zawiera toksyczne bisfenole, z czego większość – szybko wchłaniający się BPS. To poważny problem i zagrożenie dla zdrowia każdego, kto ma z nimi styczność. W pierwszej kolejności dla kasjerów i sprzedawców, ale również klientów, którzy codziennie biorąc do ręki dowód zakupu, nieświadomie przyjmują kolejne dawki tej szkodliwej substancji. Tę niekorzystną sytuację można jednak zmienić, dzięki wykorzystaniu najnowszych zdobyczy technologicznych.

- Emerson, jako odpowiedzialny producent, nie ustaje w poszukiwaniu rozwiązań bardziej ekologicznych i przyjaznych dla człowieka. Tak właśnie powstała koncepcja Zdrowego Paragonu. To nie pojedyncze działanie, a proces, w ramach którego wspólnie z producentami surowca poszukujemy coraz zdrowszych i czystszych rozwiązań – dodaje Robert Hanusiak. W chwili obecnej rolki termiczne Zdrowego Paragonu zawierają substancję na bazie mocznika, która zgodnie z raportem Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych jest znacznie mniej szkodliwa niż wszelkie bisfenole, a przede wszystkim – zgodnie z szacunkami ekspertów – nie wchłania się przez skórę. Dzięki temu już teraz na polski rynek trafia produkt wolny od fenoli, w dostępnej dla każdego przedsiębiorcy cenie. Zdrowy Paragon będzie nieprzerwanie ewoluował, by ostatecznie stać się produktem nieszkodliwym dla zdrowia użytkowników, bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

- Uważamy, że jeśli jakiekolwiek produkty zagrażają ludzkiemu zdrowiu, należy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby ową szkodliwość ograniczyć, a docelowo - wyeliminować. Dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie i niezwłoczne wprowadzenie do naszej oferty Zdrowego Paragonu, jak również rozpropagowanie tego rozwiązania w ramach akcji informacyjnej. W naszej ocenie niezbędna jest świadomość, odpowiedzialność i aktywność całego rynku, który sam powinien dążyć do wyeliminowania substancji szkodzących ludzkiemu zdrowiu. Wierzymy, że nasza inicjatywa w tej niezwykle ważnej sprawie zyska liczne grono zwolenników, którzy prowadząc biznes w odpowiedzialny sposób, dbają o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników oraz klientów – dodaje Robert Hanusiak.

Rolki termiczne, oferowane przez Emerson Polska pod nazwą Zdrowego Paragonu są wolne nie tylko od szkodliwych BPA i BPS, ale w ogóle wszelkich fenoli. Korzystanie z nich pozbawione jest zatem ryzyka przenikania wspomnianych toksycznych substancji przez skórę użytkowników. Wszystkie firmy, które zdecydują się dołączyć do Klubu Przyjaciół Zdrowego Paragonu będą mogły oznaczyć swoje punkty stosownym logotypem, by za jego pośrednictwem informować klientów o wydawaniu bezpiecznych dowodów zakupu. Zyskają także sposobność korzystania z różnorodnych materiałów marketingowych, przygotowanych przez Emerson Polska.